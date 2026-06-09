Varios demorados en diferentes procedimientos

El domingo 07-06-26, efectivos
policiales de los distintos GRIM en el marco de los operativos preventivos
desplegados por distintas unidades policiales de la Capital, se concretaron
varios procedimientos que derivaron en la demora de personas y el secuestro
preventivo de elementos de dudosa procedencia.
El primero de los procedimientos
lo realizaron, personal del GRIM V, alrededor de las 12.00 horas, cuando en
inmediaciones de calles Malvinas Argentinas y J.R. Vidal, demoraron a dos
personas -mayores de edad-, en razón que se encontraban merodeando.
De igual forma, continuando con
sus labores, el GRIM V, cerca de las 16:00 horas, en teniente Ibañez y
Gutemberg, identificaron y demoraron a un joven -mayor de edad- que se
encontraba ofreciendo a la venta, un ventilador de pie, el cual no supo
justificar su procedencia, quien además contaría con antecedentes policiales.
De igual forma, pasada las 19:30
horas, policías del GRIM V, en intersección de calles Mansilla y Pasaje 600,
los efectivos observaron y demoraron a un joven de alias “juanchi” -mayor de
edad-, quien llevaba consigo un cartel de comercio, quien al notar la presencia
policial intentó cambiar de sentido, siendo igualmente alcanzado, y quien
llevaba en su poder un arma blanca entre sus pertenencias, además tras las
primeras averiguaciones resultó que presentaba antecedentes policiales.
Por otra parte, personal del GRIM
III, alrededor de las 20.00 horas, tras ser requeridos por el SIS 911, que por
calle Estados Unidos y Rio Paraná, habría un desorden familiar, y uno de ellos
se encontraba promoviendo desorden, quien además poseería prohibición de
acercamiento, por lo que proceden a la demora de este joven de 27 años de edad.
Finalmente, personal del GRIM
III, alrededor de las 23.30 horas, demoraron a un hombre de 43, en cercanías de
calles San lorenzo y Junin, quien se encontraba promoviendo disturbios en la
vía pública, además contaría con antecedentes policiales.
Los demorados y las cosas secuestradas fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.