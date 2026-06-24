miércoles, 24 de junio de 2026

Varios demorados y elementos secuestrados en operativos de contralor

UNO TENÍA PEDIDO DE DETENCIÓN
En la jornada de ayer 23-06-26, en el marco de los operativos de prevención desplegados por distintas unidades policiales del área Capital, se concretaron varios procedimientos que derivaron en la demora de personas, el secuestro preventivo de motocicletas y la localización de una persona que registraba un pedido activo de búsqueda y localización.

El primer procedimiento se desarrolló entre las 14:30 y las 15:30 horas en jurisdicción de la Comisaría Décimo Segunda, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas. Como resultado, fue demorado un hombre de 34 años que circulaba en una moto sin portar Documento Nacional de Identidad ni documentación que acreditara la propiedad del rodado, siendo trasladado a la dependencia policial correspondiente para la continuidad de los trámites de rigor.

Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, personal del GRIM V acudió a inmediaciones de calles Pío XII y Lavalle tras un requerimiento efectuado por el Sistema Integral de Seguridad 911, que alertaba sobre personas promoviendo desorden en la vía pública. En el lugar se procedió a la demora de una mujer de 35 años que se encontraba alterando el orden público en aparente estado de ebriedad.

Más tarde, cerca de las 17:00 horas, efectivos policiales del mismo grupo GRIM observaron a dos hombres merodeando en inmediaciones de calles Igarzábal y Alta Gracia, donde se encontraban observando vehículos estacionados. Al ser identificados, uno de ellos proporcionó datos falsos sobre su identidad, mientras que el otro registraba antecedentes policiales y medidas judiciales vigentes. Ambos, de 29 y 34 años de edad, fueron demorados y trasladados a la Comisaría para la prosecución de las actuaciones correspondientes.

Finalmente, alrededor de las 20:00 horas, personal del GRIM I demoró a un hombre de 29 años que circulaba en una motocicleta -marca Honda Storm 125 cc- sin casco de seguridad y sin poder acreditar su identidad ni la propiedad del rodado. Tras realizar las primeras consultas, se constató que registraba un pedido activo de búsqueda y localización.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.