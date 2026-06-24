Varios demorados y elementos secuestrados en operativos de contralor

El primer procedimiento se desarrolló entre las 14:30 y las
15:30 horas en jurisdicción de la Comisaría Décimo Segunda, durante un
operativo de control vehicular e identificación de personas. Como resultado,
fue demorado un hombre de 34 años que circulaba en una moto sin portar
Documento Nacional de Identidad ni documentación que acreditara la propiedad
del rodado, siendo trasladado a la dependencia policial correspondiente para la
continuidad de los trámites de rigor.
Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, personal del
GRIM V acudió a inmediaciones de calles Pío XII y Lavalle tras un requerimiento
efectuado por el Sistema Integral de Seguridad 911, que alertaba sobre personas
promoviendo desorden en la vía pública. En el lugar se procedió a la demora de
una mujer de 35 años que se encontraba alterando el orden público en aparente
estado de ebriedad.
Más tarde, cerca de las 17:00 horas, efectivos policiales
del mismo grupo GRIM observaron a dos hombres merodeando en inmediaciones de
calles Igarzábal y Alta Gracia, donde se encontraban observando vehículos
estacionados. Al ser identificados, uno de ellos proporcionó datos falsos sobre
su identidad, mientras que el otro registraba antecedentes policiales y medidas
judiciales vigentes. Ambos, de 29 y 34 años de edad, fueron demorados y
trasladados a la Comisaría para la prosecución de las actuaciones correspondientes.
Finalmente, alrededor de las 20:00 horas, personal del GRIM
I demoró a un hombre de 29 años que circulaba en una motocicleta -marca Honda
Storm 125 cc- sin casco de seguridad y sin poder acreditar su identidad ni la
propiedad del rodado. Tras realizar las primeras consultas, se constató que
registraba un pedido activo de búsqueda y localización.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados a
las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada
caso.