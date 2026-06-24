Varios demorados y elementos seuestrados en operativos de prevención

El primero de los procedimientos
se registró ayer 23-06-26, alrededor de las 10:00 horas, cuando efectivos del
Comando de Patrulla identificaron a un hombre de 29 años en inmediaciones de
calles Comodoro Rivadavia y Tres Sargentos, quien se encontraba observando
vehículos estacionados y no contaba con documentación que acreditara su
identidad.
Posteriormente, pasada las 14:00
horas, en la intersección de calles 2 de Abril y Cosquín, personal policial
demoró a un hombre de 30 años que se encontraba merodeando la zona observando
vehículos estacionados. Al momento de ser identificado no poseía documentación
personal.
Más tarde, alrededor de las 16:00
horas, efectivos policiales intervinieron en inmediaciones de calles Lavalle y
Cerrito, donde demoraron a un hombre de 37 años que se encontraba promoviendo
desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad. Durante las
consultas efectuadas se constató que registraba un pedido de búsqueda y
localización vigente.
Finalmente, cerca de las 00:00
horas, personal policial acudió a inmediaciones de calles García Escocio y
Donado tras una alerta emitida por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre
la presencia de una persona en actitud sospechosa. Una vez identificado, se
verificó que el hombre registraba antecedentes y una medida cautelar vigente
relacionada con una causa judicial por lesiones y amenazas en contexto de
violencia de género. Al momento de ser aprehendido opuso resistencia y agredió
físicamente al personal policial, por lo que fue reducido utilizando la fuerza
mínima indispensable y posteriormente trasladado a la Comisaría jurisdiccional.
Por otra parte, alrededor de las
00:30 horas, efectivos del Comando de Patrulla fueron alertados sobre un joven
de 20 años que se encontraba en inmediaciones del puerto ubicado en
inmediaciones de Av. Costanera entre calles Salta y Rioja, manifestando una
situación de profunda crisis emocional y con intenciones de atentar contra su
integridad física. Ante ello, el personal policial intervino de inmediato,
brindó contención y procedió a su traslado preventivo a la Comisaría
jurisdiccional.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a las Comisarías jurisdiccionales que corresponde, donde se prosigue con los tramites de cada caso.