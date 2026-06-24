miércoles, 24 de junio de 2026

Varios demorados y elementos seuestrados en operativos de prevención

En la jornada de ayer 23-06-26 y las primeras horas de hoy, efectivos policiales del Comando de patrullas, concretaron diversos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas, una aprehensión y la intervención preventiva para resguardar a un joven que atravesaba una situación de crisis emocional.

El primero de los procedimientos se registró ayer 23-06-26, alrededor de las 10:00 horas, cuando efectivos del Comando de Patrulla identificaron a un hombre de 29 años en inmediaciones de calles Comodoro Rivadavia y Tres Sargentos, quien se encontraba observando vehículos estacionados y no contaba con documentación que acreditara su identidad.

Posteriormente, pasada las 14:00 horas, en la intersección de calles 2 de Abril y Cosquín, personal policial demoró a un hombre de 30 años que se encontraba merodeando la zona observando vehículos estacionados. Al momento de ser identificado no poseía documentación personal.

Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, efectivos policiales intervinieron en inmediaciones de calles Lavalle y Cerrito, donde demoraron a un hombre de 37 años que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad. Durante las consultas efectuadas se constató que registraba un pedido de búsqueda y localización vigente.

Finalmente, cerca de las 00:00 horas, personal policial acudió a inmediaciones de calles García Escocio y Donado tras una alerta emitida por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa. Una vez identificado, se verificó que el hombre registraba antecedentes y una medida cautelar vigente relacionada con una causa judicial por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. Al momento de ser aprehendido opuso resistencia y agredió físicamente al personal policial, por lo que fue reducido utilizando la fuerza mínima indispensable y posteriormente trasladado a la Comisaría jurisdiccional.

Por otra parte, alrededor de las 00:30 horas, efectivos del Comando de Patrulla fueron alertados sobre un joven de 20 años que se encontraba en inmediaciones del puerto ubicado en inmediaciones de Av. Costanera entre calles Salta y Rioja, manifestando una situación de profunda crisis emocional y con intenciones de atentar contra su integridad física. Ante ello, el personal policial intervino de inmediato, brindó contención y procedió a su traslado preventivo a la Comisaría jurisdiccional.

Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a las Comisarías jurisdiccionales que corresponde, donde se prosigue con los tramites de cada caso.