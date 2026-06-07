Varios demorados y motos secuestradas en diferentes procedimientos

Posteriormente, alrededor de las
15:30 horas, también efectivos del G.R.I.M. V, mientras realizaban recorridas
preventivas por avenida presidente Frondizi y calle Nicaragua, divisaron a dos
jóvenes que circulaban en una motocicleta sin luces reglamentarias, realizando
maniobras peligrosas y a alta velocidad. Al intentar identificarlos, hicieron
caso omiso a las indicaciones de los policías, iniciándose un seguimiento
controlado que culminó a pocos metros. Tras verificar el rodado, los
uniformados constataron que carecía de documentación, presentaba el tambor de
encendido forzado y no poseía llave de ignición, procediéndose a la demora de
ambos ocupantes y al secuestro preventivo de la motocicleta para las
actuaciones correspondientes.
Asimismo, personal del G.R.I.M.
II, cerca de las 17:30 horas, encontrándose de recorrida por calles José Niela
y Pedro Morasi, demoró a un joven de 23 años de edad que se desplazaba en una
motocicleta -marca Honda Wave- en malas condiciones de conservación. El mismo
se encontraba observando domicilios y a personas que aguardaban el transporte
público. Al ser identificado, manifestó no poseer documentación personal ni del
rodado y no pudo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue trasladado
a la dependencia jurisdiccional para averiguación de antecedentes.
Por otra parte, efectivos del
G.R.I.M. I, alrededor de las 23:00 horas, acudieron a un requerimiento
efectuado a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que alertaba sobre un
hombre ocasionando desorden en la zona de la Costanera. Tras un operativo de
búsqueda, los uniformados localizaron a una persona de 25 años de edad, con
características coincidentes en inmediaciones de avenida Costanera y calle 25
de Mayo. Al ser identificado, se mostró visiblemente nervioso, brindando
respuestas incoherentes respecto a su presencia en el lugar y manifestando no
poseer documentación, razón por la cual fue demorado.
Finalmente, ya en horas de la
madrugada, cerca de las 00:00 horas, personal del G.R.I.M. I demoró a un hombre
de 34 años de edad en inmediaciones de avenida Costanera y calle Quevedo. El
mismo fue observado cuando examinaba vehículos estacionados en la zona y, al
advertir la presencia policial, intentó retirarse descendiendo por las
escalinatas que conducen a la playa Malvinas II. Tras ser interceptado e
identificado, manifestó no poseer documentación personal y no pudo justificar
su presencia en el lugar, siendo trasladado a la comisaría jurisdiccional.
Al respecto, todas las personas demoradas junto a los rodados, fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguió con los trámites de rigor en cada caso.