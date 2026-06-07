domingo, 7 de junio de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en diferentes procedimientos


En el marco de los operativos de prevención y seguridad que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad, efectivos policiales de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, 2 y 5 realizaron diversos procedimientos durante la jornada de ayer 06-06-26, procediendo a la demora de varias personas en distintas circunstancias.

El primer procedimiento fue concretado por efectivos del G.R.I.M. V, cerca de las 11:30 horas, en inmediaciones de las calles Comechingones y Los Calchaquíes, donde observaron a un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la zona. Al ser identificado, incurrió en contradicciones respecto a su presencia en el lugar y no pudo justificar su accionar. Asimismo, tras las averiguaciones efectuadas, registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y pedidos de detención. Además, una mujer manifestó que dicha persona habría ingresado a su domicilio y sustraídos elementos de cocina. Por tal motivo, fue demorado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente, alrededor de las 15:30 horas, también efectivos del G.R.I.M. V, mientras realizaban recorridas preventivas por avenida presidente Frondizi y calle Nicaragua, divisaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta sin luces reglamentarias, realizando maniobras peligrosas y a alta velocidad. Al intentar identificarlos, hicieron caso omiso a las indicaciones de los policías, iniciándose un seguimiento controlado que culminó a pocos metros. Tras verificar el rodado, los uniformados constataron que carecía de documentación, presentaba el tambor de encendido forzado y no poseía llave de ignición, procediéndose a la demora de ambos ocupantes y al secuestro preventivo de la motocicleta para las actuaciones correspondientes.

Asimismo, personal del G.R.I.M. II, cerca de las 17:30 horas, encontrándose de recorrida por calles José Niela y Pedro Morasi, demoró a un joven de 23 años de edad que se desplazaba en una motocicleta -marca Honda Wave- en malas condiciones de conservación. El mismo se encontraba observando domicilios y a personas que aguardaban el transporte público. Al ser identificado, manifestó no poseer documentación personal ni del rodado y no pudo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue trasladado a la dependencia jurisdiccional para averiguación de antecedentes.

Por otra parte, efectivos del G.R.I.M. I, alrededor de las 23:00 horas, acudieron a un requerimiento efectuado a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que alertaba sobre un hombre ocasionando desorden en la zona de la Costanera. Tras un operativo de búsqueda, los uniformados localizaron a una persona de 25 años de edad, con características coincidentes en inmediaciones de avenida Costanera y calle 25 de Mayo. Al ser identificado, se mostró visiblemente nervioso, brindando respuestas incoherentes respecto a su presencia en el lugar y manifestando no poseer documentación, razón por la cual fue demorado.

Finalmente, ya en horas de la madrugada, cerca de las 00:00 horas, personal del G.R.I.M. I demoró a un hombre de 34 años de edad en inmediaciones de avenida Costanera y calle Quevedo. El mismo fue observado cuando examinaba vehículos estacionados en la zona y, al advertir la presencia policial, intentó retirarse descendiendo por las escalinatas que conducen a la playa Malvinas II. Tras ser interceptado e identificado, manifestó no poseer documentación personal y no pudo justificar su presencia en el lugar, siendo trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Al respecto, todas las personas demoradas junto a los rodados, fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosiguió con los trámites de rigor en cada caso.