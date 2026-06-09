martes, 9 de junio de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en operativos de prevención

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 08-06-26, efectivos Policiales de la Comisarias 2º, 12º y 23º Urbanas, llevaron a cabo amplios operativos de controlar en distintos puntos de la ciudad, intensificando las labores de prevención, concluyendo con la demora de varias personas y el secuestro de motocicletas.  

Primeramente, en jurisdicción de la Comisaria 23ra. Urbana el operativo dio inicio alrededor de las 14:00, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, trabajando conjuntamente con personal del -G.R.I.M. V-, oportunidad, en que identificaron a personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

De igual forma, efectivos policiales de la Comisaria 2da. Urbana realizaron dicho contralor en el ámbito de su jurisdicción, en el horario comprendido de 15:00 a 16:00 horas aproximadamente, demorando a dos jóvenes – de 22 años de edad- y el secuestro de dos motocicletas – marca Honda Titan 150cc. y Yamaha XTZ-, continuando posteriormente personal de la Comisaria 12da. Urbana, operativo que fue llevado a cabo desde las 16:00 horas hasta pasadas las 17:00 horas, finalizando con la demora de un hombre – mayor de edad-, quien, tras las primeras averiguaciones, registro un pedido de localización activo por parte de la justicia, además, en ambos procedimientos colaboró el Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de cada caso.