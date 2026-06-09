Varios demorados y motos secuestradas en operativos de prevención

Primeramente, en
jurisdicción de la Comisaria 23ra. Urbana el operativo dio inicio alrededor de
las 14:00, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, trabajando conjuntamente con
personal del -G.R.I.M. V-, oportunidad, en que identificaron a personas para
averiguación de sus antecedentes, como así también el control de
documentaciones de diferentes rodados.
De igual forma,
efectivos policiales de la Comisaria 2da. Urbana realizaron dicho contralor en
el ámbito de su jurisdicción, en el horario comprendido de 15:00 a 16:00 horas
aproximadamente, demorando a dos jóvenes – de 22 años de edad- y el secuestro
de dos motocicletas – marca Honda Titan 150cc. y Yamaha XTZ-, continuando
posteriormente personal de la Comisaria 12da. Urbana, operativo que fue llevado
a cabo desde las 16:00 horas hasta pasadas las 17:00 horas, finalizando con la
demora de un hombre – mayor de edad-, quien, tras las primeras averiguaciones,
registro un pedido de localización activo por parte de la justicia, además, en
ambos procedimientos colaboró el Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de cada caso.