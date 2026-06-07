domingo, 7 de junio de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en diferentes procedimientos

Durante la madrugada de hoy 07-06-26, efectivos policiales del Comando Patrulla, mientras realizaban tareas de prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad, llevaron adelante diversos procedimientos que culminaron con la demora de varias personas y el secuestro preventivo de motocicletas.

El primer procedimiento se registró cerca de las 04:00 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un hombre manipulando una columna de alumbrado público en inmediaciones de avenida Pomar y avenida Raúl Alfonsín. Al proceder a su identificación y verificar el contenido de una mochila que llevaba consigo, los uniformados hallaron un foco de similares características al que aparentemente intentaba sustraer. Por tal motivo, fue demorado y trasladado a la Comisaría, donde se continuaron con las diligencias de rigor.

Posteriormente, alrededor de las 05:00 horas, personal policial que patrullaba por avenida Maipú al 6500 observó un importante grupo de motociclistas. En esas circunstancias, a una motocicleta detuvo su marcha y los efectivos procedieron a identificar a sus ocupantes. Tras constatar que no poseían documentación personal ni aquella que acreditara la propiedad del rodado, se procedió a la demora de dos mujeres mayores de edad y al secuestro preventivo de la motocicleta, siendo trasladadas a la Comisaría para las actuaciones correspondientes.

Asimismo, cerca de las 05:30 horas, en inmediaciones de avenida Independencia y Castelli, los uniformados observaron a un motociclista realizando maniobras peligrosas en la vía pública. Luego de un seguimiento preventivo y controlado, lograron interceptarlo e identificarlo. Al no poseer documentación que acreditara su identidad ni la propiedad del vehículo en el que circulaba, fue demorado y trasladado para la prosecución de los trámites de rigor.

Finalmente, alrededor de las 06:30 horas, efectivos policiales fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un motociclista que realizaba maniobras peligrosas en aparente estado de ebriedad por avenida Maipú. Una vez localizado, procedieron a su identificación, demora y al secuestro preventivo de la motocicleta en la que se desplazaba.

Al respecto, las personas demoradas y los vehículos secuestrados fueron puestos a disposición de las dependencias jurisdiccionales competentes, prosiguiéndose con los trámites administrativos y legales de rigor en cada caso.