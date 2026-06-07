Varios demorados y motos secuestradas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento se
registró cerca de las 04:00 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas
preventivas observaron a un hombre manipulando una columna de alumbrado público
en inmediaciones de avenida Pomar y avenida Raúl Alfonsín. Al proceder a su
identificación y verificar el contenido de una mochila que llevaba consigo, los
uniformados hallaron un foco de similares características al que aparentemente
intentaba sustraer. Por tal motivo, fue demorado y trasladado a la Comisaría,
donde se continuaron con las diligencias de rigor.
Posteriormente, alrededor de las
05:00 horas, personal policial que patrullaba por avenida Maipú al 6500 observó
un importante grupo de motociclistas. En esas circunstancias, a una motocicleta
detuvo su marcha y los efectivos procedieron a identificar a sus ocupantes.
Tras constatar que no poseían documentación personal ni aquella que acreditara
la propiedad del rodado, se procedió a la demora de dos mujeres mayores de edad
y al secuestro preventivo de la motocicleta, siendo trasladadas a la Comisaría
para las actuaciones correspondientes.
Asimismo, cerca de las 05:30
horas, en inmediaciones de avenida Independencia y Castelli, los uniformados
observaron a un motociclista realizando maniobras peligrosas en la vía pública.
Luego de un seguimiento preventivo y controlado, lograron interceptarlo e
identificarlo. Al no poseer documentación que acreditara su identidad ni la
propiedad del vehículo en el que circulaba, fue demorado y trasladado para la
prosecución de los trámites de rigor.
Finalmente, alrededor de las
06:30 horas, efectivos policiales fueron alertados por el Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre la presencia de un motociclista que realizaba maniobras
peligrosas en aparente estado de ebriedad por avenida Maipú. Una vez localizado,
procedieron a su identificación, demora y al secuestro preventivo de la
motocicleta en la que se desplazaba.
Al respecto, las personas demoradas y los vehículos secuestrados fueron puestos a disposición de las dependencias jurisdiccionales competentes, prosiguiéndose con los trámites administrativos y legales de rigor en cada caso.