Varios demorados y una moto secuestrada en operativos de contralor

El primero de los procedimientos se registró alrededor de la
01:00 horas en inmediaciones de calles Junín y San Lorenzo, donde personal del
Comando de Patrulla fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre
la presencia de un hombre que observaba el interior de vehículos estacionados.
Al ser identificado, el ciudadano no pudo justificar su permanencia en el
lugar, por lo que fue demorado y trasladado a la dependencia jurisdiccional
correspondiente.
Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, efectivos
policiales que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de avenida
Costanera y Quevedo identificaron a dos hombres que se encontraban merodeando.
Durante la consulta de antecedentes, se constató que uno de ellos registraba un
requerimiento judicial activo por una causa de estafa y robo simple, por lo que
ambos fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional.
Asimismo, alrededor de las 03.30horas, personal policial
intervino en la zona de la Rotonda Poncho Verde, donde un hombre se encontraba
alterando el orden público bajo aparentes efectos de haber consumido algún tipo
de sustancias, causando intranquilidad entre los transeúntes.
Por otra parte, entre las 02:30 y las 04:30 horas se
desarrolló un amplio operativo conjunto en jurisdicción de la Comisaría
Decimotercera, con la participación de efectivos del Departamento de Distritos
Policiales y Unidades Operativas, Comando de Patrulla, PAR y los distintos
grupos GRIM.
Como resultado de dicho despliegue fueron demoradas 15
personas mayores de edad, quienes no contaban con documentación que acreditara
su identidad al momento de ser identificadas. Además, tres de ellas registraban
medidas judiciales y antecedentes activos, mientras que también se procedió al
secuestro preventivo de una motocicleta por carecer de la documentación exigida
para acreditar su legítima propiedad.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.