miércoles, 24 de junio de 2026

Varios demorados y una moto secuestrada en operativos de contralor

En la madrugada de hoy 24-06-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, concretaron múltiples intervenciones que derivaron en la demora de varias personas por diferentes circunstancias, además del secuestro preventivo de una motocicleta.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de la 01:00 horas en inmediaciones de calles Junín y San Lorenzo, donde personal del Comando de Patrulla fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un hombre que observaba el interior de vehículos estacionados. Al ser identificado, el ciudadano no pudo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado y trasladado a la dependencia jurisdiccional correspondiente.

Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de avenida Costanera y Quevedo identificaron a dos hombres que se encontraban merodeando. Durante la consulta de antecedentes, se constató que uno de ellos registraba un requerimiento judicial activo por una causa de estafa y robo simple, por lo que ambos fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional.

Asimismo, alrededor de las 03.30horas, personal policial intervino en la zona de la Rotonda Poncho Verde, donde un hombre se encontraba alterando el orden público bajo aparentes efectos de haber consumido algún tipo de sustancias, causando intranquilidad entre los transeúntes.

Por otra parte, entre las 02:30 y las 04:30 horas se desarrolló un amplio operativo conjunto en jurisdicción de la Comisaría Decimotercera, con la participación de efectivos del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, Comando de Patrulla, PAR y los distintos grupos GRIM.

Como resultado de dicho despliegue fueron demoradas 15 personas mayores de edad, quienes no contaban con documentación que acreditara su identidad al momento de ser identificadas. Además, tres de ellas registraban medidas judiciales y antecedentes activos, mientras que también se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta por carecer de la documentación exigida para acreditar su legítima propiedad.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.