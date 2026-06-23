Volcó un minibús cerca de Lomas de Vallejos: Al menos dos heridos de consideración

Al menos dos pasajeros tendrían traumatismos
varios y fueron traslados en Hospital de Caá Catí. Otras dos personas con
heridas menores fueron llevados al Centro de Salud de Lomas de Vallejos.
En el lugar trabajan personal de salud en
ambulancias del Lomas de Vallejos y Caá Catí. También se encuentran policías,
bomberos y personal de la Municipalidad de Lomas.
El vehículo siniestrado volvía de la Capital y
tenía 7 pasajeros al momento de hecho.
En cuanto al conductor, un joven solo tuvo
algunos golpes y permanece en el lugar.
Más tarde se supo que una de las víctimas es de
12 presentaría traumatismos en el cráneo
y está siendo derivada a Corrientes.
La segunda víctima que también es atendida en
Caá Catí sería derivada a un centro de mayor complejidad en la Capital.
Fuente: Redes Sociales Caa Cati