martes, 23 de junio de 2026

Volcó un minibús cerca de Lomas de Vallejos: Al menos dos heridos de consideración

RUTA 5
Por razones que tratan de establecerse, el conductor perdió el control del vehículo, pasó al carril contrario y pasando la banquina, impactó contra un poste de hormigón y terminó volcando. Se trata de un minibús que realiza servicio de transporte de pasajeros puerta a puerta entre San Miguel y la Ciudad de Corrientes.

Al menos dos pasajeros tendrían traumatismos varios y fueron traslados en Hospital de Caá Catí. Otras dos personas con heridas menores fueron llevados al Centro de Salud de Lomas de Vallejos.

En el lugar trabajan personal de salud en ambulancias del Lomas de Vallejos y Caá Catí. También se encuentran policías, bomberos y personal de la Municipalidad de Lomas.

El vehículo siniestrado volvía de la Capital y tenía 7 pasajeros al momento de hecho.

En cuanto al conductor, un joven solo tuvo algunos golpes y permanece en el lugar.

Más tarde se supo que una de las víctimas es de 12  presentaría traumatismos en el cráneo y está siendo derivada a Corrientes.

La segunda víctima que también es atendida en Caá Catí sería derivada a un centro de mayor complejidad en la Capital.

Fuente: Redes Sociales Caa Cati