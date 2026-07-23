jueves, 23 de julio de 2026

20.000 atados de cigarrillos ilegales fueron decomisados en Misiones

Procedimiento en infracción a la Ley N°22.415:
La mercadería de origen extranjero era llevada en una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga cuando divisó la presencia de los gendarmes sobre la Ruta Nacional N°12, localidad de Puerto Piray.

El avalúo de la misma asciende los 40 millones de pesos.

El hecho ocurrió en la localidad misionera de Puerto Piray, sobre el kilómetro 1.532 de la Ruta Nacional N°12, en el lugar los funcionarios de la Secciones “Montecarlo” y de la Seguridad Vial “Eldorado”, ambos dependientes del Escuadrón 10, realizaban controles vehiculares.

A las 13:30 horas de ayer, se aproximó a gran velocidad una camioneta Ford Ranger, sin dominio, cuyo chofer hizo caso omiso a las señalizaciones del personal de la Fuerza y continuó el recorrido por la Ruta.

Consecuentemente, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y a unos 900 metros (camino secundario) del dispositivo se halló el rodado sin ocupantes, con las puertas abiertas y cargado con cajas de grandes dimensiones.

Ante testigos, los gendarmes procedieron a abrirlas y contabilizaron un total de 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero y de diferentes marcas, que eran trasladados sin el aval legal.

Se tomó contacto con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado para poner en conocimiento sobre el hallazgo, los cuales dispusieron el labrado de las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” como así también el secuestro de la mercadería, valuada en 40.280.000 pesos argentinos, y del vehículo. Asimismo, intervino en el operativo el personal de ARCA Delegación "Puerto Iguazú".