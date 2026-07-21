Allanamientos en el Chaco: Secuestran dispositivos electrónicos vinculados a una estafa

Efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en el marco de una causa por supuesta estafa, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, se llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, logrando importantes avances para el esclarecimiento del hecho, procediendo al secuestro de dispositivos electrónicos.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer mayor de edad, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra en la que personas que se presentaban como representantes de una empresa de planes de ahorro, mediante ardid y engaños, habrían obtenido datos personales y bancarios, gestionando posteriormente una tarjeta adicional y realizando múltiples compras y operaciones comerciales.
Como resultado de las tareas investigativas, y en cumplimiento de un exhorto judicial librado por el Juzgado de Garantías N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, efectivos de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en forma conjunta con personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia del Chaco, realizaron un allanamiento en un inmueble de la ciudad de Resistencia.
Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una notebook y un teléfono celular, elementos que guardarían relación con la causa investigada y que serán sometidos a las correspondientes pericias informáticas, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho.