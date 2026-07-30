jueves, 30 de julio de 2026

Allanamientos en Monte Caseros: Detienen a un joven vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Monte Caseros en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto robo calificado-, con la intervención de la Unidad Fiscal de investigaciones, tras una minuciosa labor investigativa, diligenciaron tres órdenes de allanamientos donde secuestraron varios elementos de interés al presente hecho, además, detuvieron a un hombre de 20 años de edad.

Según la información preliminar obtenida, el pasado 22-07-26 una persona mayor de edad resulto víctima de un hecho delictivo, ante lo cual, los efectivos con la colaboración del personal de las Comisarias 1ra., 2da. y de la División de Investigación Criminal -D.I.C.-, realizaron amplias tareas investigativas, distintas inspecciones de cámaras de seguridad y la recolección de declaraciones testimoniales, lo cual, posibilito diligenciar las presentes órdenes judiciales.

Los distintos oficios fueron diligenciados por los efectivos en viviendas ubicadas en la citada localidad, en el cual, bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de un vehículo automotor – marca Ford Focus-, un arma de fuego – calibre .22- y cinco teléfonos celulares de distintas marcas, además, procedieron a la detención de un joven, quien, junto a lo secuestrado estarían presuntamente vinculados al hecho que se investiga.

El detenido junto al rodado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.