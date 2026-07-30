Allanamientos en Monte Caseros: Detienen a un joven vinculado a un hecho delictivo

Según la información preliminar obtenida, el pasado 22-07-26
una persona mayor de edad resulto víctima de un hecho delictivo, ante lo cual,
los efectivos con la colaboración del personal de las Comisarias 1ra., 2da. y
de la División de Investigación Criminal -D.I.C.-, realizaron amplias tareas
investigativas, distintas inspecciones de cámaras de seguridad y la recolección
de declaraciones testimoniales, lo cual, posibilito diligenciar las presentes
órdenes judiciales.
Los distintos oficios fueron diligenciados por los efectivos
en viviendas ubicadas en la citada localidad, en el cual, bajo las formalidades
legales, procedieron al secuestro de un vehículo automotor – marca Ford Focus-,
un arma de fuego – calibre .22- y cinco teléfonos celulares de distintas
marcas, además, procedieron a la detención de un joven, quien, junto a lo
secuestrado estarían presuntamente vinculados al hecho que se investiga.
El detenido junto al rodado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.