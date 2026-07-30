Allanamientos en Monte Caseros: Secuestran varias motopartes

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Monte Caseros junto a sus pares de las Comisarias 1ra., 2da. y de la División de Investigación Criminal -D.I.C.- de esa localidad, en relación a un hecho delictivo que se investiga por – supuesto robo calificado-, diligenciaron tres órdenes de allanamientos y secuestraron varias moto-partes.
Las órdenes judiciales fueron
diligenciadas en viviendas de la citada localidad, donde los efectivos hallaron
y secuestraron cuatro cuadros de motocicletas y dos motores de 110cc., junto a
otras motopartes, los cuales, presuntamente guardarían relación al hecho que se
investiga.
Lo secuestrado fue puesto disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.