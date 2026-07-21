martes, 21 de julio de 2026

Alvear: Tras allanamiento secuestran varios elementos vinculados al narcomenudeo, hay un demorado

En horas de la mañana del domingo 19-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Alvear, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron cosas que interesarían en la causa y demoraron a un hombre.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de allanamiento, en un domicilio ubicado sobre calle Independencia de esa ciudad, para lo cual contaron la valiosa colaboración de personal de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.-, por lo que en ese marco procedieron al secuestro once teléfonos celulares, una netbook, además se halló sustancia vegetal, una balanza digital de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Por tal motivo se realizado el correspondiente narco test a dicha sustancia vegetal, arrojando resultado positivo para marihuana. Así mismo, procedieron a la demora de un hombre de 30 años de edad.

El hombre, junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.