Alvear: Tras allanamiento secuestran varios elementos vinculados al narcomenudeo, hay un demorado

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de
allanamiento, en un domicilio ubicado sobre calle Independencia de esa ciudad,
para lo cual contaron la valiosa colaboración de personal de la División Policía
de Alto Riesgo -P.A.R.-, por lo que en ese marco procedieron al secuestro once
teléfonos celulares, una netbook, además se halló sustancia vegetal, una
balanza digital de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento y
comercialización de estupefacientes.
Por tal motivo se realizado el
correspondiente narco test a dicha sustancia vegetal, arrojando resultado
positivo para marihuana. Así mismo, procedieron a la demora de un hombre de 30
años de edad.
El hombre, junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.