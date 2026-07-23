Antes de la final del mundial le robaron su bandera y a las pocas horas la Policía pudo recuperarla

SAN LUIS DEL PALMAR
Un ciudadano radicado en el B° Virgen del Rosario de la localidad de San Luis del Palmar había informado de la desaparición de una bandera que la utilizaba en los festejos que se realizaba posterior a cada partido de la Selección Argentina de Futbol por las calles Sanluiseñas, y que posteriormente la exhibía en frente de su finca, que previo al partido final su bandera insignia desapareció, por lo que le dio parte a los uniformados, quienes a partir de ese memento iniciaron sus respectivas tareas de investigación que consistieron en cotejo de cámaras de seguridad en los alrededores de la propiedad del damnificado, como así también averiguación con vecinos y fuentes informantes, que tras varios días de arduo trabajo, los uniformados tuvieron acceso a una pista efectiva, la que posibilito que tras realizar una diligencia policial se pudiera recuperar el bien despojado y posterior entrega a su feliz propietario. Se continúan con diligencias correspondientes.
Las tareas preventivas referidas se encuentran diagramadas en un plan de servicio de seguridad que viene promoviendo la Comisaria Departamental, supervisada por la Unidad Regional Uno, con el objeto de brindar en la población de San Luis del Palmar, respuestas inmediatas a sus problemáticas y necesidades.