Concepción: Demoran a un hombre por violencia de género

En la tarde de ayer 25-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Concepción, procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, en el marco de una causa por supuestas lesiones leves agravadas por el vínculo, mediando violencia de género.
El procedimiento se concretó
luego de que una mujer denunciara haber sido agredida físicamente por su
pareja, solicitando además la exclusión del hogar del presunto agresor.
Ante ello, con conocimiento de la
Unidad Fiscal de Investigación de Santa Rosa, el Fiscal interviniente dispuso
la inmediata aprehensión del denunciado, quien fue trasladado y alojado en la
dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia mientras se
continúan las actuaciones de rigor.