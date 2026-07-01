Demoran a dos hombres en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo
realizaron los mencionados policías, cerca de las 11.30 horas, cuando
encontrándose en inmediaciones calles Sánchez de Bustamante y Los laureles de
esta ciudad, identificaron y demoraron a un joven de 27 años de edad, quien se
encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en el lugar,
quien tras ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el
lugar.
De igual forma, alrededor de las
15:30hs hallándose por calles Pitágoras y Castelli, demoraron e identificaron a
un hombre de 31 años de edad, el cual se encontraba causando intranquilidad en
la zona en aparente estado de ebriedad, además, tras las primeras
averiguaciones registro antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaría Jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que
corresponde.