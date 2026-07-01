miércoles, 1 de julio de 2026

Demoran a dos hombres en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 30-06-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven que se encontraba merodeando y a otro por ocasionar disturbios en la vía pública.

El primer procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 11.30 horas, cuando encontrándose en inmediaciones calles Sánchez de Bustamante y Los laureles de esta ciudad, identificaron y demoraron a un joven de 27 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en el lugar, quien tras ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

De igual forma, alrededor de las 15:30hs hallándose por calles Pitágoras y Castelli, demoraron e identificaron a un hombre de 31 años de edad, el cual se encontraba causando intranquilidad en la zona en aparente estado de ebriedad, además, tras las primeras averiguaciones registro antecedentes policiales. 

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponde.