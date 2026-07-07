Demoran a tres hombres que causaban desorden en la vía pública

En la jornada de hoy 07-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -GRIM-, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, lograron la demora de tres hombres por causar desorden en la vía pública.
El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 11:00 horas, en inmediaciones de las calles Loreto y Borges,
donde los uniformados observaron a un grupo de personas causando disturbios y
molestando a transeúntes del lugar, por lo que procedieron a su identificación,
tratándose de tres hombres de 21,25 y 26 años de edad, quienes posteriormente
fueron demorados.
Los jóvenes fueron trasladados a la Comisaria 21ra. Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.