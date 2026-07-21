Demoran a tres hombres, secuestran un vehículo, una pistola de CO₂ y elementos vinculados a un hecho delictivo

El procedimiento lo realizaron cerca de las
23:00 horas, cuando un efectivo policial que se encontraba cumpliendo su labor
especifica -puesto- en inmediaciones de calles Chubut entre Bonastre y Crespo,
observó a un sujeto descender de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-,
sustrayendo una tapa lateral del paragolpes de una camioneta estacionada.
Al advertir la presencia policial, el sujeto
emprendió su fuga a pie, haciendo caso omiso a las indicaciones del efectivo
abordando nuevamente la camioneta en la que se movilizaba, motivo por el cual
se dio aviso de inmediato al Sistema Integral de Seguridad 911, que emitió una
alerta a las patrullas en circulación.
Minutos después, el personal policial logró
localizar el vehículo en inmediaciones de avenida Maipú y pasaje Albarracín,
donde identificó a sus tres ocupantes, tratándose de tres hombres mayores de
edad, quienes fueron demorados y se secuestró dicha camioneta.
Asimismo, durante el procedimiento hallaron y
secuestraron -bajo las formalidades legales correspondientes- un arma de CO₂
con su cargador y balines de acero, un cuchillo de aproximadamente 25
centímetros, un bastón extensible, una linterna y la tapa lateral del
paragolpes que habría sido sustraída recientemente.
Los demorados, junto con el vehículo y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosigue con las diligencias y actuaciones de rigor, con intervención de la autoridad judicial competente.