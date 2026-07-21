martes, 21 de julio de 2026

Demoran a tres hombres, secuestran un vehículo, una pistola de CO₂ y elementos vinculados a un hecho delictivo

En la noche de ayer 20-07-26, efectivos policiales de Patrulla Jurisdiccional - Destacamento San Marcos, en el marco de las tareas preventivas y de seguridad, demoraron a tres hombres y secuestraron un vehículo y diversos elementos que estarían vinculados en un hecho delictivo recientemente.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 23:00 horas, cuando un efectivo policial que se encontraba cumpliendo su labor especifica -puesto- en inmediaciones de calles Chubut entre Bonastre y Crespo, observó a un sujeto descender de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, sustrayendo una tapa lateral del paragolpes de una camioneta estacionada.

Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió su fuga a pie, haciendo caso omiso a las indicaciones del efectivo abordando nuevamente la camioneta en la que se movilizaba, motivo por el cual se dio aviso de inmediato al Sistema Integral de Seguridad 911, que emitió una alerta a las patrullas en circulación.

Minutos después, el personal policial logró localizar el vehículo en inmediaciones de avenida Maipú y pasaje Albarracín, donde identificó a sus tres ocupantes, tratándose de tres hombres mayores de edad, quienes fueron demorados y se secuestró dicha camioneta.

Asimismo, durante el procedimiento hallaron y secuestraron -bajo las formalidades legales correspondientes- un arma de CO₂ con su cargador y balines de acero, un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, un bastón extensible, una linterna y la tapa lateral del paragolpes que habría sido sustraída recientemente.

Los demorados, junto con el vehículo y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosigue con las diligencias y actuaciones de rigor, con intervención de la autoridad judicial competente.