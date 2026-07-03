viernes, 3 de julio de 2026

Demoran a tres personas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 02-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 17 ma. Urbana, realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres hombres mayores de edad.  

El primero de los procedimientos se realizó, cuando los citados efectivos se encontraban en inmediaciones de Pasaje Rio dulce y calle Las Pasionarias, donde divisaron a dos hombres mayores de edad, deambulando, en aparente estado de ebriedad y bajo efectos de algún tipo de sustancia, por lo cual, procedieron a la demora de ambos, al no saber justificar su presencia en el lugar. Cabe señalar que, conforme a las primeras averiguaciones, estas personas contarían con antecedentes policiales.

De igual forma, pasadas las 03:00 horas, en inmediaciones de las calles Los Tulipanes y Ballerini, los efectivos procedieron a la demora de un hombre -alias Marianito, mayor de edad-, quien se encontraba observando los vehículos estacionados y al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además, conforme a las primeras averiguaciones, también contaría con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites de cada caso.