Demoran a tres personas en diferentes procedimientos

El primero de los
procedimientos se realizó, cuando los citados efectivos se encontraban en
inmediaciones de Pasaje Rio dulce y calle Las Pasionarias, donde divisaron a
dos hombres mayores de edad, deambulando, en aparente estado de ebriedad y bajo
efectos de algún tipo de sustancia, por lo cual, procedieron a la demora de
ambos, al no saber justificar su presencia en el lugar. Cabe señalar que,
conforme a las primeras averiguaciones, estas personas contarían con
antecedentes policiales.
De igual forma, pasadas las 03:00 horas, en inmediaciones de las calles
Los Tulipanes y Ballerini, los efectivos procedieron a la demora de un hombre
-alias Marianito, mayor de edad-, quien se encontraba observando los vehículos estacionados y al ser
abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además, conforme
a las primeras averiguaciones, también contaría con antecedentes policiales.
Los demorados
fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.