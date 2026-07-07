Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la noche de ayer 06-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, lograron la demora un joven que aparentemente merodeaba teniendo en su poder un arma blanca.
El procedimiento tuvo lugar
alrededor de las 21:00 horas, en inmediaciones de avenida Río Chico y calle
Murcia, donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba
merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo
que procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 22 años, quien
tenía en su poder un arma blanca y además según las primeras averiguaciones
registraría antecedentes policiales, por lo que fue demorado.
El joven fue trasladado a la
dependencia policial correspondiente, donde se continúan con los trámites de
rigor.