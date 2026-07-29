Demoran a un hombre y recuperan una bicicleta robada

En la mañana de ayer 28-07-26, efectivos policiales de la Comisaría 3º Urbana, realizando sus labores de prevención, lograron la rápida identificación y aprehensión de un hombre, quien sería el presunto autor de un hecho delictivo recientemente denunciado, recuperando una bicicleta que habría sido sustraída.
El procedimiento se concretó
pasadas las 08:00 horas, luego de tomar conocimiento de la reciente sustracción
de una bicicleta en un local comercial ubicado por Av. Maipu, por ello, tras un
rápido y eficaz accionar, lograron identificar al supuesto autor, movilizándose
en el rodado sustraído por lo que procedieron a su aprehensión y tras las
primeras averiguaciones, resulto que contaba con antecedentes y al secuestro
preventivo de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-.
El aprehendido y el rodado
recuperado, quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en
tanto, en la citada dependencia policial se continúan las actuaciones
correspondientes.