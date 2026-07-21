martes, 21 de julio de 2026

Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 21-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1 -G.R.I.M. I-, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos, lograron la demoraron a un hombre.

El procedimiento se concretó alrededor de la 01:00 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas y, al llegar a inmediaciones de calles Bolívar y Padre Borgatti, observaron a  un sujeto que se encontraba merodeando, mirando detenidamente los vehículos estacionados y los domicilios del lugar, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 26 años de edad, quien además tenía entre sus prendas un pasamontañas de fabricación casera, y otros elementos de cuya tenencia no pudo justificar.

Por tal motivo, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera, donde se prosigue con las actuaciones y diligencias de rigor.