Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 21-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1 -G.R.I.M. I-, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos, lograron la demoraron a un hombre.
El procedimiento se concretó alrededor de la
01:00 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas y, al
llegar a inmediaciones de calles Bolívar y Padre Borgatti, observaron a un sujeto que se encontraba merodeando,
mirando detenidamente los vehículos estacionados y los domicilios del lugar,
por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 26 años
de edad, quien además tenía entre sus prendas un pasamontañas de fabricación
casera, y otros elementos de cuya tenencia no pudo justificar.
Por tal motivo, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Primera, donde se prosigue con las actuaciones y diligencias de rigor.