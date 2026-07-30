jueves, 30 de julio de 2026

Demoraron a un joven que intentó robar una motocicleta estacionada en la vía pública

En la tarde de ayer 29-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, en un rápido y eficaz accionar, lograron demorar a un joven que aparentemente habría intentado cometer un hecho delictivo.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 19:40 horas, cuando los efectivos fueron alertados acerca de una persona que se encontraba por calle J. R. Vidal y Avenida 3 de Abril aparentemente con intenciones de sustraer un rodado estacionado en la vía pública, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar y realizando rastrillajes por la zona, en calles Dr. Carrillo entre Pio XII y J. R. Vidal observaron e identificaron a un joven -de 21 años de edad, alias Gitanito-, el cual contaba con similares características a las aportadas, además, no supo justificar su accionar en la zona, siendo demorado.

Al respecto, el demorado fue puesto a disposición de la justicia iniciándose actuaciones judiciales por supuesto hurto en grado de tentativa y posteriormente trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.