Demoraron a un joven que intentó robar una motocicleta estacionada en la vía pública

El procedimiento fue realizado
alrededor de las 19:40 horas, cuando los efectivos fueron alertados acerca de
una persona que se encontraba por calle J. R. Vidal y Avenida 3 de Abril
aparentemente con intenciones de sustraer un rodado estacionado en la vía
pública, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar y realizando
rastrillajes por la zona, en calles Dr. Carrillo entre Pio XII y J. R. Vidal
observaron e identificaron a un joven -de 21 años de edad, alias Gitanito-, el
cual contaba con similares características a las aportadas, además, no supo
justificar su accionar en la zona, siendo demorado.
Al respecto, el demorado fue
puesto a disposición de la justicia iniciándose actuaciones judiciales por
supuesto hurto en grado de tentativa y posteriormente trasladado a la citada
dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.