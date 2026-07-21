Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al Sargento Primero Ledesma Luis Ramón+Q.E.P.D.

El Ministro de Seguridad de la Provincia, Dn. Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Comisarías y Divisiones, hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y camaradas ante tan irreparable pérdida.
Asimismo, oficiales y
suboficiales de la Institución, tanto en actividad como en situación de retiro,
acompañan con pesar este difícil momento, recordando al Sargento Primero
Ledesma Luis Ramon, cuya trayectoria y dedicación dejaron una huella imborrable
en la Policía de Corrientes.
Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, rogando al Altísimo que le conceda la paz eterna y que brille para él la luz que no tiene fin.