Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al Cabo Dario Javier Gómez Q.E.P.D.

El Ministro de Seguridad de la Provincia, Dn. Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Comisarías y Divisiones, hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y camaradas ante tan irreparable pérdida.
Asimismo, oficiales y
suboficiales de la Institución, tanto en actividad como en situación de retiro,
acompañan con pesar este difícil momento, recordando al Cabo Dario Javier Gómez
quien partido hacia la casa del señor.
Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, rogando al Altísimo que le conceda la paz eterna y que brille para él la luz que no tiene fin.