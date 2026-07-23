El "Aguinaldo Dorado" del Banco de Corrientes ya está disponible desde este jueves

DESDE LA
APP Y BANCA WEB
El Banco de Corrientes (BanCo)
habilitó desde este jueves 23 de julio el anticipo de aguinaldo correspondiente
al Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre de 2026, conocido como
"Aguinaldo Dorado".
El mismo está destinado al
personal activo y pasivo de la administración pública provincial, Dirección
Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) e Instituto de Cardiología de
Corrientes "Juana Francisca Cabral".
Se trata de un préstamo
electrónico de fácil acceso, sujeto a calificación crediticia, que puede
obtenerse a través de los canales digitales: Banca Web
(bancaweb.bcoctes.com.ar) y la billetera MÁSBanCo.
El monto estará disponible, como
máximo, a las 48 horas hábiles de haberlo solicitado.
Para más información se podrá ingresar a www.bancodecorrientes.com.ar, llamar al 0800 444 0160 (Contact Center), disponible todos los días de 7 a 15, o vía WhatsApp al 3794948684.