domingo, 26 de julio de 2026

En diferentes procedimientos demoran a cuatro personas, una con pedido de detención y otra con elementos sustraídos

En la jornada de ayer 25-07-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en el marco de operativos de prevención y seguridad desplegados en distintos sectores de esta ciudad, concretaron la demora de cuatro personas por distintos hechos, entre ellos un hombre que registraría un pedido de detención vigente, otro sorprendido con elementos presuntamente sustraídos, un individuo armado con un cuchillo y otro que ocasionaba disturbios en la vía pública.

El primero de los procedimientos fue realizado por personal policial del Comando de patrullas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Santiago del Estero y Agustín P. Justo, demoraron a un hombre de 30 años de edad que merodeaba domicilios y vehículos estacionados. Al consultar sus antecedentes y conforme a las primeras diligencias, se constató que registraría un pedido de detención por un ilícito que se investiga.

En otro procedimiento lo efectuaron, efectivos del GRIM III, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, demoraron a un hombre en inmediaciones del supermercado ubicado en inmediaciones de Av. Centenario y Gregorio Pomar, quien tenía en su poder varios desodorante y perfumes que habría sustraído del comercio.

Asimismo, otro hombre fue demorado por efectivos policiales del comando de patrullas, pasada la medianoche, en inmediaciones de Avenida Gobernador Pujol y Cocomarola, debido a que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

Finalmente, personal del GRIM V, cerca de las 04.00horas, demoraron a un joven -mayor de edad- en la intersección de Cruz de los Milagros y Valentín Alsina, quien merodeaba vehículos y domicilios de la zona y, al ser identificado, se constató que llevaba oculto entre sus prendas un arma blanca -cuchillo-, sin poder justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.