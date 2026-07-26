En diferentes procedimientos demoran a cuatro personas, una con pedido de detención y otra con elementos sustraídos

El primero de los procedimientos
fue realizado por personal policial del Comando de patrullas, cuando
encontrándose en inmediaciones de calles Santiago del Estero y Agustín P.
Justo, demoraron a un hombre de 30 años de edad que merodeaba domicilios y vehículos
estacionados. Al consultar sus antecedentes y conforme a las primeras
diligencias, se constató que registraría un pedido de detención por un ilícito
que se investiga.
En otro procedimiento lo
efectuaron, efectivos del GRIM III, tras ser alertados por el Sistema Integral
de Seguridad 911, demoraron a un hombre en inmediaciones del supermercado
ubicado en inmediaciones de Av. Centenario y Gregorio Pomar, quien tenía en su
poder varios desodorante y perfumes que habría sustraído del comercio.
Asimismo, otro hombre fue
demorado por efectivos policiales del comando de patrullas, pasada la
medianoche, en inmediaciones de Avenida Gobernador Pujol y Cocomarola, debido a
que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.
Finalmente, personal del GRIM V,
cerca de las 04.00horas, demoraron a un joven -mayor de edad- en la
intersección de Cruz de los Milagros y Valentín Alsina, quien merodeaba
vehículos y domicilios de la zona y, al ser identificado, se constató que
llevaba oculto entre sus prendas un arma blanca -cuchillo-, sin poder
justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.