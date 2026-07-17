En diferentes procedimientos demoran a dos jóvenes y recuperan dos motos robadas

El primero de
los procedimientos se concretó alrededor de las 16:30 horas, en inmediaciones
de calles Susini y Río de Janeiro, donde los uniformados observaron a dos
jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta -marca Motomel modelo
Blitz 110c.c-, realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riego y la
de terceros, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora
tratándose de dos menores de 17 y 14 años de edad, además al secuestro
preventivo de la motocicleta.
Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, durante otra recorrida preventiva, el personal policial observó una motocicleta marca Keller, cuyo conductor, al notar la presencia policial, abandonó el rodado en la vía pública y se dio a la fuga, perdiéndose de vista, por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades correspondientes.
En ambos casos, fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias y actuaciones de rigor.