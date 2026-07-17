viernes, 17 de julio de 2026

En diferentes procedimientos demoran a dos jóvenes y recuperan dos motos robadas

En la jornada de ayer 16-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad, lograron la demora de dos jóvenes y el secuestro preventivo de dos motocicletas.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 16:30 horas, en inmediaciones de calles Susini y Río de Janeiro, donde los uniformados observaron a dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta -marca Motomel modelo Blitz 110c.c-, realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riego y la de terceros, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora tratándose de dos menores de 17 y 14 años de edad, además al secuestro preventivo de la motocicleta.

Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, durante otra recorrida preventiva, el personal policial observó una motocicleta marca Keller, cuyo conductor, al notar la presencia policial, abandonó el rodado en la vía pública y se dio a la fuga, perdiéndose de vista, por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades correspondientes. 

En  ambos casos, fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias y actuaciones de rigor.