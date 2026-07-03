En diferentes procedimientos, la Policía demoró a varias personas y secuestró un automóvil

El primer procedimiento se
concretó en la tarde de la víspera, cuando los efectivos se encontraban por
calles Bonastre y Río Negro, circunstancias en que observaron e identificaron a
un hombre de 24 años de edad, el cual se encontraba observando los vehículos
estacionados en la zona, sin poder justificar su accionar, por lo que fue
demorado.
Posteriormente, en la madrugada
de hoy 03-07-26, en la intersección de las calles Crespo y Hortensio Quijano,
demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba
observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados y tras ser
interceptado, no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.
Por último, los mismos efectivos,
tras ser alertados por el -S.I.S. 911- acerca de un supuesto vehículo automotor
estacionado por las Avenidas Maipú y Santa Catalina, por lo que, se dirigieron
al lugar y al llegar observaron e identificaron un automóvil – marca Peugeot
207-, en el cual, se encontraban a bordo dos personas, una mujer y un hombre
-mayores de edad- y tras las correspondientes averiguaciones, el ciudadano
resulto poseer antecedentes policiales, por lo que, ambos fueron demorados
junto al rodado.
Al respecto, los demorados y el
vehículo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.