viernes, 3 de julio de 2026

En diferentes procedimientos, la Policía demoró a varias personas y secuestró un automóvil

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando patrullajes preventivos e identificación de personas, realizaron diferentes procedimientos que derivaron en la demora de tres hombres, una mujer y un automóvil.

El primer procedimiento se concretó en la tarde de la víspera, cuando los efectivos se encontraban por calles Bonastre y Río Negro, circunstancias en que observaron e identificaron a un hombre de 24 años de edad, el cual se encontraba observando los vehículos estacionados en la zona, sin poder justificar su accionar, por lo que fue demorado.  

Posteriormente, en la madrugada de hoy 03-07-26, en la intersección de las calles Crespo y Hortensio Quijano, demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados y tras ser interceptado, no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar. 

Por último, los mismos efectivos, tras ser alertados por el -S.I.S. 911- acerca de un supuesto vehículo automotor estacionado por las Avenidas Maipú y Santa Catalina, por lo que, se dirigieron al lugar y al llegar observaron e identificaron un automóvil – marca Peugeot 207-, en el cual, se encontraban a bordo dos personas, una mujer y un hombre -mayores de edad- y tras las correspondientes averiguaciones, el ciudadano resulto poseer antecedentes policiales, por lo que, ambos fueron demorados junto al rodado.

Al respecto, los demorados y el vehículo secuestrado, fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor.