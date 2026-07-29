En eficaz accionar la policía frustró el robo de una motocicleta y aprehendió a un sospechoso

El procedimiento se concretó
cuando los uniformados, durante recorridas preventivas, advirtieron la actitud
aparente de cometer un ilícito de dos personas, una de las cuales al notar la
presencia policial logró darse a la fuga en una motocicleta, mientras que la
otra fue demora rápidamente tras ofrecer resistencia.
En poder del sujeto -mayor de
edad- se secuestró una llave modificada artesanalmente, denominada comúnmente
como “chupete”, presuntamente utilizada para forzar sistemas de arranque de
motocicletas, además de un teléfono celular.
El demorado y los elementos
secuestrados fueron puestos a disposición de la Comisaría Primera Urbana, donde
se prosiguen las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad
judicial competente.