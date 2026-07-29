miércoles, 29 de julio de 2026

En eficaz accionar la policía frustró el robo de una motocicleta y aprehendió a un sospechoso

En la jornada de ayer 29-07-26, Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos aprehendieron a un hombre que habría intentado sustraer una motocicleta en un establecimiento educativo privado ubicado por calle La Rioja, entre San Martín y Bolívar, de esta Capital.

El procedimiento se concretó cuando los uniformados, durante recorridas preventivas, advirtieron la actitud aparente de cometer un ilícito de dos personas, una de las cuales al notar la presencia policial logró darse a la fuga en una motocicleta, mientras que la otra fue demora rápidamente tras ofrecer resistencia.

En poder del sujeto -mayor de edad- se secuestró una llave modificada artesanalmente, denominada comúnmente como “chupete”, presuntamente utilizada para forzar sistemas de arranque de motocicletas, además de un teléfono celular.

El demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Comisaría Primera Urbana, donde se prosiguen las actuaciones correspondientes con intervención de la autoridad judicial competente.