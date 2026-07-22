miércoles, 22 de julio de 2026

En operativos de contralor detienen a una mujer con pedido de captura

En la noche del lunes 20-07-26, efectivos policiales pertenecientes a la Unidad Especial de Tránsito y Caminera de Capital, en momentos que realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1011 aproximadamente, demoraron a una mujer que registraría pedido de captura dispuesto por parte de autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:00 horas, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil -marca Chevrolet, modelo Tracker-, en el que se desplazaban un hombre y una mujer -mayores de edad.

Tras la verificación de los datos personales de estas personas, se constató que la que la mujer registraba un pedido de captura por partes de autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley N°25.891.

Asimismo, se verificó que el conductor circulaba sin las documentaciones correspondientes que acreditan la titularidad del rodado.

Finalmente, ambas personas fueron demoradas y trasladadas a la Comisaría de El Sombrero para la proseguir con las diligencias de rigor, mientras que el automóvil quedó retenido preventivamente por las infracciones detectadas, todo ello con conocimiento de las autoridades judiciales y policiales competentes.