En operativos de contralor detienen a una mujer con pedido de captura

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 20:00 horas, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un
automóvil -marca Chevrolet, modelo Tracker-, en el que se desplazaban un hombre
y una mujer -mayores de edad.
Tras la verificación de los datos
personales de estas personas, se constató que la que la mujer registraba un
pedido de captura por partes de autoridades judiciales de la Provincia de
Buenos Aires, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley
N°25.891.
Asimismo, se verificó que el
conductor circulaba sin las documentaciones correspondientes que acreditan la
titularidad del rodado.
Finalmente, ambas personas fueron demoradas y trasladadas a la Comisaría de El Sombrero para la proseguir con las diligencias de rigor, mientras que el automóvil quedó retenido preventivamente por las infracciones detectadas, todo ello con conocimiento de las autoridades judiciales y policiales competentes.