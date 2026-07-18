sábado, 18 de julio de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a un joven por merodeo

En la jornada de ayer 17-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II- realizando patrullaje e intensificando las tareas de prevención, demoraron a un joven por merodeo.

El procedimiento fue realizado pasadas las 13:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calles Los Laureles entre Perito Moreno y Artaza, lugar donde divisaron e identificaron a un joven de 26 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios y al ser interceptado no supo justificar su presencia en el lugar ni su accionar, por lo que fue demorado.

Al respecto, el joven fue trasladado a la Comisaria Décimo Octava Urbana, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.