En tareas de prevención la Policía demoró a un joven por merodeo

En la jornada de ayer 17-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II- realizando patrullaje e intensificando las tareas de prevención, demoraron a un joven por merodeo.
El procedimiento fue realizado
pasadas las 13:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calles
Los Laureles entre Perito Moreno y Artaza, lugar donde divisaron e
identificaron a un joven de 26 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente
los domicilios y al ser interceptado no supo justificar su presencia en el
lugar ni su accionar, por lo que fue demorado.
Al respecto, el joven fue
trasladado a la Comisaria Décimo Octava Urbana, donde se continuaron con las
diligencias correspondientes.