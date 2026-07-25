Evadieron un control y abandonaron dos vehículos cargados con 23.000 atados de cigarrillos de contrabando

Misiones:Los gendarmes localizaron ambos rodados sin ocupantes durante un rastrillaje sobre la Ruta Provincial N° 17.
Uno de ellos tenía un pedido de secuestro vigente y circulaba con una patente que no correspondía al vehículo.
Ayer, efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 10 "Eldorado" realizaban un control a la altura del kilómetro 20 de la Ruta Provincial N° 17, en cercanías del acceso a la localidad de 9 de Julio, cuando los conductores de una camioneta Volkswagen Amarok y de un vehículo Honda HR-V, de patente brasileña, evadieron el dispositivo de control a gran velocidad por la banquina, poniendo en riesgo la integridad del personal.
Ante esta situación, los gendarmes iniciaron un patrullaje sobre la arteria provincial y, a 36 kilómetros, localizaron la camioneta Volkswagen Amarok abandonada con la puerta del conductor abierta y cajas de cigarrillos de origen extranjero en su interior.
Durante el rastrillaje efectuado, a la altura del kilómetro 58, también hallaron sin ocupantes el vehículo Honda HR-V, que transportaba la misma mercadería sin el correspondiente aval aduanero.
Al realizar las verificaciones, los funcionarios constataron que la camioneta Amarok circulaba con una patente que no correspondía al vehículo. Además, a través del Sistema de Gestión de Gendarmería (SAG), establecieron que el rodado poseía un pedido de secuestro vigente desde febrero de 2023. Mientras que, se solicitó la verificación de antecedentes del vehículo brasileño mediante el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera (CIDECOFRON).
Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, ambos vehículos fueron trasladados a la Unidad junto con la mercadería secuestrada. En presencia de testigos, los gendarmes contabilizaron un total de 46 cajas, que contenían 23.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, todos sin el correspondiente aval aduanero.
Finalmente, el Magistrado interviniente ordenó el secuestro de los dos vehículos y de la totalidad de la mercadería, que quedó depositada en el asiento de la Unidad, a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Delegación Puerto Iguazú.