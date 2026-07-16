Finalizó sin novedades el operativo policial tras el partido Argentina - Inglaterra

En la tarde de ayer 15-07-26, se implementó el dispositivo especial de seguridad con motivo del encuentro disputado por la Selección Argentina, en el marco del Mundial de Fútbol, finalizo sin registrarse hechos de gravedad.
El operativo, dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, contó con un importante despliegue de efectivos policiales y recursos logísticos en la ciudad de Corrientes y en las distintas Unidades Regionales de la provincia, brindándose cobertura preventiva antes, durante y después del encuentro deportivo, principalmente en los lugares de mayor concentración de personas.
En ese contexto, el dispositivo permitió garantizar el normal desarrollo de las celebraciones, registrándose únicamente algunas intervenciones policiales en los barrios de la periferia relacionados con personas que, presuntamente, se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas y protagonizando distintos desórdenes en la vía pública, por lo que fueron demoradas y puestas a disposición de la autoridad competente, conforme a las actuaciones de rigor.