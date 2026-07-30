General Paz: La Policía aprehendió a dos personas y secuestró cocaína de entre sus pertenencias

El procedimiento lo realizaron
por calle sin nombre y Emilce Fava de esa localidad, cuando encontrándose de
recorridas en prevención, y al inspeccionar el elemento secuestrado, se
constató que contenía varios envoltorios con una sustancia de color blanco, por
lo que se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado. Tras la realización del correspondiente test, el resultado fue
positivo para cocaína. Ambos involucrados fueron aprehendidos y se procedió
además al secuestro de teléfonos celulares.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal en turno, iniciándose actuaciones por
supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización,
continuándose con las diligencias investigativas que corresponden.