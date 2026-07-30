jueves, 30 de julio de 2026

General Paz: La Policía aprehendió a dos personas y secuestró cocaína de entre sus pertenencias

Efectivos policiales de la Comisaria de distrito General Paz, en el marco de recorridas de prevención, advirtieron una maniobra entre dos hombres que se encontraban en la vía pública. Al intentar identificarlos, uno de ellos emprendió la fuga y, durante la huida, arrojó un envoltorio, el cual resultó ser dosis de cocaína.

El procedimiento lo realizaron por calle sin nombre y Emilce Fava de esa localidad, cuando encontrándose de recorridas en prevención, y al inspeccionar el elemento secuestrado, se constató que contenía varios envoltorios con una sustancia de color blanco, por lo que se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Tras la realización del correspondiente test, el resultado fue positivo para cocaína. Ambos involucrados fueron aprehendidos y se procedió además al secuestro de teléfonos celulares.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, iniciándose actuaciones por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, continuándose con las diligencias investigativas que corresponden.