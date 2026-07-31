Golpe al Narcomenudeo en Goya: Secuestran dosis de cocaína, dinero y elementos de dudosa procedencia, hay una mujer demorada

En la jornada del miércoles 29-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 2º de Goya, en el marco de una causa que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas, además, procedieron a la aprehensión de una mujer.
El mandato judicial, fue diligenciado en una
vivienda ubicada por calle Yofre de la citada localidad, donde bajo las
formalidades legales, procedieron al secuestro de la suma de $2.465.000, 02
notebooks, 10 teléfonos celulares, recortes de nylon y envoltorios de una
sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo arrojo
resultado positivo para cocaína, y procedieron a la aprehensión de una
mujer, mayor de edad -alias Pocha- ,
quien estaría presuntamente vinculada al hecho.
La aprehendida junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.