viernes, 3 de julio de 2026

Golpe al narcomenudeo en Itatí: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay un demorado

En la tarde de la víspera, efectivos policiales de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande junto a sus pares de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.-, en el marco de una causa que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas, además, procedieron a la aprehensión de un hombre.

El mandato judicial, fue diligenciado en una vivienda ubicada en el barrio Ibiray de la citada localidad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de dinero en efectivo, - pesos argentinos y moneda extranjera-, doce teléfonos celulares, una netbook, dos pendrives, una tarjeta de memoria, recortes de nylon, cuatro tijeras, cincuenta y dos envoltorios de una sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo arrojo resultado positivo para cocaína, también, durante el procedimiento hallaron dos bresas y catorce paquetes de cigarrillos de marca extranjera y procedieron a la aprehensión de un hombre de 33 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho.

El aprehendido junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.