Golpe al narcomenudeo en Itatí: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay un demorado

El mandato judicial, fue
diligenciado en una vivienda ubicada en el barrio Ibiray de la citada
localidad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de
dinero en efectivo, - pesos argentinos y moneda extranjera-, doce teléfonos
celulares, una netbook, dos pendrives, una tarjeta de memoria, recortes de
nylon, cuatro tijeras, cincuenta y dos envoltorios de una sustancia
blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo arrojo resultado
positivo para cocaína, también, durante el procedimiento hallaron dos bresas y
catorce paquetes de cigarrillos de marca extranjera y procedieron a la
aprehensión de un hombre de 33 años de edad, quien estaría presuntamente
vinculado al hecho.
El aprehendido junto a todo lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.