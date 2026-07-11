Golpe al narcomenudeo en Paso de los Libres: Tras allanamiento la Policía secuestró dinero y varios elementos

En la jornada de ayer 10-07-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas, junto a sus pares del Grupo G.T.O., G.R.I.M., y las Areas de Investigación de las Comisarias Distrito 1º, 2º y 3º, todos dependientes de la Unidad Regional IVº Paso de los Libres, en el marco de una causa que se investiga por -supuesta infracción a la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes-, diligenciaron una orden de allanamiento en el Barrio La Terminal de esa ciudad, donde secuestraron varias cosas.
La orden judicial fue
diligenciada en una vivienda ubicada por calle Maestro Llanes a la altura 200
aproximadamente, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro
de tres teléfonos celulares, una notebook, dos tarjetas de memoria y dinero en
efectivo, los cuales, se encontrarían presuntamente vinculados a los hechos que
se investigan.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.