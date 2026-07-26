domingo, 26 de julio de 2026

Goya: La Policía demoró a un hombre por exhibiciones obscenas

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Goya -D.I.C-, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras arduas tareas investigativas, lograron la aprehensión de un hombre que presuntamente habría realizado exhibiciones obscenas dentro de un local comercial.

El procedimiento lo concretaron, luego de diversos trabajos investigativos desplegados, que posibilitó la aprehensión de un hombre -de 28 años de edad-, quien estaría sindicado como supuesto autor de un hecho por exhibiciones obscenas dentro de un probador de un local comercial en zona céntrica de la citada ciudad.

Por tal motivo, el aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la dependencia policial se continúan con los tramites de rigor.