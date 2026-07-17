Goya: La Policía recuperó diversas herramientas denunciadas como sustraídas

En la jornada de ayer 16-07-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Quinta de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron hallar y recuperar diversas herramientas que fueran denunciadas como sustraídas.
El
procedimiento lo realizaron cerca de las 11:00 horas, luego de tomar
conocimiento de la sustracción de diversas herramientas que se encontraba en el
garaje de un domicilio, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata
los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los
patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar una soldadora -marca Dogo-
y varias herramientas, las cuales habrían sido denunciadas recientemente
sustraídas.
Lo recuperado
fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a
la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.