viernes, 17 de julio de 2026

Goya: La Policía recuperó diversas herramientas denunciadas como sustraídas

En la jornada de ayer 16-07-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Quinta de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron hallar y recuperar diversas herramientas que fueran denunciadas como sustraídas.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 11:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de diversas herramientas que se encontraba en el garaje de un domicilio, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar una soldadora -marca Dogo- y varias herramientas, las cuales habrían sido denunciadas recientemente sustraídas.

Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.