Goya: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En la mañana de ayer 17-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 5ta. de Goya, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo referente a la sustracción de un teléfono celular, tras realizar una minuciosa labor investigativa, lograron recuperar el aparato y devolverlo a su propietaria.
El procedimiento lo concretaron los citados efectivos luego
de que una mujer mayor de edad, por calles Mendoza y Ex Vía de esa ciudad,
resultara víctima de la sustracción de un celular – marca Redmi A3-, por lo
que, se iniciaron amplios rastrillajes en la zona, lo cual posibilito recuperar
el elemento.
Al respecto, el teléfono recuperado fue puesto a disposición de la justicia y posteriormente entregado a su propietaria bajo las formalidades correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se prosiguen con los tramites de rigor.