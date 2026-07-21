martes, 21 de julio de 2026

Goya: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

En horas de la noche del domingo 19-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Sexta de Goya, tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles 1º de Mayo y José María Soto de la ciudad de Goya, donde un hombre fue hallado sin vida, presentando una herida de arma blanca, por el hecho una persona sindicada como presunto autor se halla aprehendido.

Conforme a las primeras diligencias, el hecho se habría registrado, alrededor de las 21:30 horas, cuando se habría producido un altercado entre tres personas, resultando uno de ellos, un hombre de 56 años de edad, con una herida compatible con la producida por arma blanca, lo cual le provoco su deceso en el lugar, en tanto, el presunto autor, un hombre de 40 años de edad, también habría resultado con una lesión, lo que motivo su trasladado hasta el hospital local para su atención médica, quien tras ser examinado se determinó que las lesiones no serían de gravedad.

Al respecto, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación, en tanto, el presunto autor se encuentra aprehendido, y en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.