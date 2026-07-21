Goya: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

Conforme a las primeras
diligencias, el hecho se habría registrado, alrededor de las 21:30 horas,
cuando se habría producido un altercado entre tres personas, resultando uno de
ellos, un hombre de 56 años de edad, con una herida compatible con la producida
por arma blanca, lo cual le provoco su deceso en el lugar, en tanto, el
presunto autor, un hombre de 40 años de edad, también habría resultado con una
lesión, lo que motivo su trasladado hasta el hospital local para su atención
médica, quien tras ser examinado se determinó que las lesiones no serían de
gravedad.
Al respecto, se dio inmediata
intervención a la Unidad Fiscal de Investigación, en tanto, el presunto autor
se encuentra aprehendido, y en la citada dependencia policial se prosigue con
los tramites de rigor que corresponden.