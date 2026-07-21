Hay dos detenidos tras la muerte de un hombre en el B° Dr. Montaña

Cabe señalar, que del mismo
habrían tomado conocimiento cuando hallaron a este hombre de 75 años de edad,
de apellido Galloso, sin vida en el interior de una vivienda precaria, por lo
que de forma inmediata se realizaron distintas diligencias investigativas,
procediéndose además al secuestro de elementos que guardarían relación con el
hecho y a la realización de la correspondiente autopsia médico legal.
Como resultado del análisis de
registros fílmicos, y demás tareas investigativas, se logró identificar y
posteriormente demorar primeramente a un hombre de 40 años de edad, siendo la
última persona que estuvo con la víctima antes del hecho, en tanto, y continuando
con las labores de investigación en las primeras horas de hoy, lograron la
aprehensión de otro hombre -mayor de edad-, quienes quedaron a disposición de
la autoridad judicial interviniente.
Al respecto, se continúa con
demás diligencias a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el
hecho, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores que rodearon
al hecho.