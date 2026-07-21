martes, 21 de julio de 2026

Hay dos detenidos tras la muerte de un hombre en el B° Dr. Montaña

En la jornada de ayer 20-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 75 años de edad, ocurrido el pasado 18 de julio en el asentamiento del barrio Dr. Montaña, en colaboración con la unidad fiscal en turno, y con la cooperación de personal de la Dirección de investigación criminal -DIC-, primeramente, lograron la detención de un hombre y en las primeras horas de hoy 21-07-26, aprehendieron a un segundo sujeto, quienes estarían vinculados con el hecho.

Cabe señalar, que del mismo habrían tomado conocimiento cuando hallaron a este hombre de 75 años de edad, de apellido Galloso, sin vida en el interior de una vivienda precaria, por lo que de forma inmediata se realizaron distintas diligencias investigativas, procediéndose además al secuestro de elementos que guardarían relación con el hecho y a la realización de la correspondiente autopsia médico legal.

Como resultado del análisis de registros fílmicos, y demás tareas investigativas, se logró identificar y posteriormente demorar primeramente a un hombre de 40 años de edad, siendo la última persona que estuvo con la víctima antes del hecho, en tanto, y continuando con las labores de investigación en las primeras horas de hoy, lograron la aprehensión de otro hombre -mayor de edad-, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Al respecto, se continúa con demás diligencias a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores que rodearon al hecho.