jueves, 9 de julio de 2026

Incendio fatal en San Roque: Sería intencional y murió una joven que estaba de visita

HAY UN DETENIDO 
En horas de la madrugada de ayer 08-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Roque iniciaron actuaciones investigativas en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, tras tomar conocimiento de un incendio registrado en una vivienda ubicada por calle Benjamín Virasoro al 800 de esa localidad, hecho en el que una joven perdió la vida.

Del hecho tomaron conocimiento alrededor de las 04:30 horas, por lo que se dirigieron de inmediato al lugar, donde constataron un foco ígneo de tipo declarado en una vivienda, encontrándose además personal de Bomberos Voluntarios trabajando en las tareas de extinción.

Una vez controlado el incendio y realizadas las primeras inspecciones en el inmueble, en el interior se halló el cuerpo sin vida de una joven mujer de 19 años de edad, por lo que, con la intervención a la Unidad Fiscal de Investigación en turno, y de personal especializado se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y circunstancias en que se produjo el incendio.

Posteriormente y siguiendo diversas líneas investigativas realizadas, se logró la detención de un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho, a fin de determinar fehacientemente la posible participación y/o el grado de responsabilidad del mismo en este lamentable hecho.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.