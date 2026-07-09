Incendio fatal en San Roque: Sería intencional y murió una joven que estaba de visita

Del hecho tomaron conocimiento alrededor de
las 04:30 horas, por lo que se dirigieron de inmediato al lugar, donde
constataron un foco ígneo de tipo declarado en una vivienda, encontrándose
además personal de Bomberos Voluntarios trabajando en las tareas de extinción.
Una vez controlado el incendio y realizadas
las primeras inspecciones en el inmueble, en el interior se halló el cuerpo sin
vida de una joven mujer de 19 años de edad, por lo que, con la intervención a
la Unidad Fiscal de Investigación en turno, y de personal especializado se
realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y
circunstancias en que se produjo el incendio.
Posteriormente y siguiendo diversas líneas
investigativas realizadas, se logró la detención de un hombre mayor de edad,
quien estaría presuntamente vinculado al hecho, a fin de determinar
fehacientemente la posible participación y/o el grado de responsabilidad del
mismo en este lamentable hecho.
Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.