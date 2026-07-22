Intensificando los operativos de contralor la Policía demoró a seis personas y secuestró dos motocicletas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer 21-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria 18º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada- y -G.T.O.-, llevaron a cabo un operativo de control vehicular e identificación de personas, en zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los distintos controles dieron
inicio, alrededor de las 23:00, concluyendo, pasadas las 00:30 horas,
oportunidad, en que identificaron y demoraron a seis personas para averiguación
de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones
de diferentes rodados, realizando el secuestro de dos motocicletas.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.