Intensos controles para evitar maltrato animal durante la Peregrinación

Los controles se realizaron sobre la Ruta Provincial N.º 5 y avenida Raúl Alfonsín, donde los efectivos verificaron que los equinos se encontraran en condiciones físicas adecuadas para trasladar a sus jinetes o tirar de los carros utilizados durante la peregrinación. En caso de detectarse animales en mal estado o sometidos a situaciones de maltrato, los mismos son secuestrados de manera preventiva para impedir que continúen el recorrido.
Desde la Policía Rural recordaron que la fe nunca puede ir de la mano del maltrato animal, por lo que estos controles buscan proteger el bienestar de los equinos y garantizar que la peregrinación se desarrolle de manera segura y responsable para todos.