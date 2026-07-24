Intensos operativos de contralor: Hay cinco demorados

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 23-07-26, efectivos Policiales de la Comisaria 1º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada- G.R.I.M, G.T.O, Comisarias 1ra a la 24ta, Riachuelo, San Cayetano, Comisaría de la mujer y el Menor, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio,
alrededor de las 18:00, concluyendo, pasadas las 20:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a cinco personas para averiguación de sus
antecedentes y por no portar documentación que acredite su identidad.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.