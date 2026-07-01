Intensos operativos durante la madrugada: Hay cinco demorados, uno con pedido de captura

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de ayer 30-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, G.R.I.M. II, IV, V y la División Infantería, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 02:30, concluyendo, pasadas las 04:30 horas, oportunidad, en
que realizaron el control de documentaciones de diferentes rodados e
identificaron y demoraron a cinco personas para averiguación de sus antecedentes
y tras las correspondientes averiguaciones, un hombre de 32 años de edad,
resultó con pedido de búsqueda y localización activo.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.