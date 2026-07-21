Investigan la muerte de un hombre en Goya: Hay dos detenidos

Conforme a las primeras
diligencias, el hecho se habría registrado, alrededor de las 21:30horas, cuando
se habría producido por causas que aún se desconocen, un altercado entre tres
personas, resultando uno de ellos, un hombre de 56 años de edad, con una herida
compatible con la producida por arma blanca, lo cual le provoco su deceso en el
lugar, en tanto, uno de los presuntos autores, el hombre de 40 años de edad,
también habría resultado con una lesión, lo que motivo su trasladado hasta el
hospital local para su atención médica, quien tras ser examinado se determinó
que las lesiones no serían de gravedad.
Al respecto, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación, en tanto, los presuntos autores se encuentran aprehendidos, y en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.