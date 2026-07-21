martes, 21 de julio de 2026

Investigan la muerte de un hombre en Goya: Hay dos detenidos

En horas de la noche del domingo 19-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Sexta de Goya, tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles 1º de Mayo y José María Soto de la ciudad de Goya, donde un hombre fue hallado sin vida, presentando una herida de arma blanca, por el hecho, dos personas -de 25 y 40 años de edad- sindicadas como presuntos autores se hallan aprehendidas.

Conforme a las primeras diligencias, el hecho se habría registrado, alrededor de las 21:30horas, cuando se habría producido por causas que aún se desconocen, un altercado entre tres personas, resultando uno de ellos, un hombre de 56 años de edad, con una herida compatible con la producida por arma blanca, lo cual le provoco su deceso en el lugar, en tanto, uno de los presuntos autores, el hombre de 40 años de edad, también habría resultado con una lesión, lo que motivo su trasladado hasta el hospital local para su atención médica, quien tras ser examinado se determinó que las lesiones no serían de gravedad.

Al respecto, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación, en tanto, los presuntos autores se encuentran aprehendidos, y en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.