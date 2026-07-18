sábado, 18 de julio de 2026

Investigan un hecho donde un motociclista resultó lesionado tras protagonizar un altercado con otra persona

En horas de la tarde del pasado miércoles 15-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana tomaron intervención tras un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles Lavalle, Cerrito y pasaje Morgan, donde un motociclista resultara con lesiones.

De acuerdo con las primeras averiguaciones efectuadas, el conductor de la motocicleta habría estado circulando realizando maniobras peligrosas y por causas y circunstancias que se investigan, un joven con quien mantendría una enemistad de larga data le habría arrojado una botella de vidrio, situación que habría provocado que perdiera el control del rodado y cayera sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del hecho, el motociclista fue auxiliado y trasladado al Hospital Escuela para recibir la atención médica correspondiente.

En tanto, el presunto involucrado, por tratarse de un menor de edad, fue entregado a su progenitora, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Cabe señalar que el presente hecho, no tendría vinculación alguna con los operativos especiales de seguridad implementados por la Policía de Corrientes con motivo del encuentro disputado por la Selección Argentina, tratándose de un episodio de características particulares que es objeto de la correspondiente investigación judicial.

Al respecto, por disposición del Fiscal de Feria interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales por supuestas Lesiones Graves, prosiguiéndose con las diligencias de rigor a fin de determinar fehacientemente las circunstancias en que se produjo el hecho.