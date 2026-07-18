Investigan un hecho donde un motociclista resultó lesionado tras protagonizar un altercado con otra persona

De acuerdo con las primeras
averiguaciones efectuadas, el conductor de la motocicleta habría estado
circulando realizando maniobras peligrosas y por causas y circunstancias que
se investigan, un joven con quien mantendría una enemistad de larga data le habría
arrojado una botella de vidrio, situación que habría provocado que perdiera el
control del rodado y cayera sobre la cinta asfáltica.
Como consecuencia del hecho, el
motociclista fue auxiliado y trasladado al Hospital Escuela para recibir la
atención médica correspondiente.
En tanto, el presunto
involucrado, por tratarse de un menor de edad, fue entregado a su progenitora,
conforme a las disposiciones judiciales vigentes.
Cabe señalar que el presente
hecho, no tendría vinculación alguna con los operativos especiales de seguridad
implementados por la Policía de Corrientes con motivo del encuentro disputado
por la Selección Argentina, tratándose de un episodio de características
particulares que es objeto de la correspondiente investigación judicial.
Al respecto, por disposición del Fiscal de Feria interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales por supuestas Lesiones Graves, prosiguiéndose con las diligencias de rigor a fin de determinar fehacientemente las circunstancias en que se produjo el hecho.